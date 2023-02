Tentarono rapina a una ditta di trasporti, pena definivia per uno straniero

Tentarono di rapinare il titolare di una ditta di trasporti di San Valentino Torio, diventa definitiva la condanna per un 33enne romeno, che nel 2015 fu arrestato insieme ad altri complici, a seguito di un furto di oltre 600 litri di gasolio da alcuni veicoli.

I carabinieri, dopo mirati servizi di osservazione e specifici accertamenti, riuscirono a risalire all’identità degli altri 2 complici dei connazionali arrestati, consentendo di identificare l'attuale imputato, documentando la sua presenza in occasione dell'aggressione nei confronti di una guardia particolare giurata presente sul posto.

L'uomo era riuscito a fuggire a bordo in un’autovettura Renault Scenic. Giunti in un appartamento dove dimorava il sospettato, i carabinieri trovarono l'auto e 6 targhe automobilistiche straniere proventi di furto e numerosi arnesi atti allo scasso, sottoposti a sequestro.

Fu poi la volta di un altro domicilio, complice, nel quale furono trovate altre 8 targhe straniere oggetto di furto, numerosi attrezzi atti allo scasso e una tanica di gasolio della medesima tipologia di quelle utilizzate per il furto di gasolio, presso la ditta di autotrasporti. I due furono accusati di rapina e ricettazione. L'indagine coinvolse poi altre due persone.

L'imputato, nel suo ricorso in Cassazione, dichiarato inammissibile, aveva chiesto l'esclusione del concorso anomalo e la riqualificazione del fatto nel delitto di furto aggravato. Per i giudici il ricorso è infondato, «in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile il motivo perché aspecifico, risultando meramente riproduttivo di questioni, peraltro in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni prive di vizi». L'uomo era stato condannato in sede di abbreviato, al tribunale di Nocera Inferiore.