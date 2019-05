Tentata corruzione, un imprenditore e tre funzionari pubblici arrestati nel Salernitano

Tre funzionari pubblici ed un imprenditore sono stati arrestati, in provincia di Salerno, questa mattina per istigazione alla corruzione. Il blitz dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania ha interessato i comuni di Cannaloga, Castellabate, San Marina e Torchiara.



L'inchiesta della procura di Vallo della Lucania nasce dalla denuncia del responsabile dell'ufficio tecnico di Pollica che ha raccontato di essere stato avvicinato da un imprenditore locale che richiedeva l'aggiudicazione a suo favore della gara per il rifacimento della rete fognaria di Pollica. Lo stesso imprenditore avrebbe suggerito la scelta dei commissari di gara per l'aggiudicazione della gara. Si tratta dei tre funzionari pubblici finiti in manette.



Per la nomina della commissione era stato promesso un compenso di 10 mila euro in contanti al responsabile dell'ufficio tecnico di Pollica che, all'atto della proposta, si sarebbe però rivolto all'autorità giudiziaria facendo avviare, così, le indagini. L'imprenditore coinvolto è Vincenzo Cammarota, titolare di una impresa edile di Omignano. Insieme a lui sono stati raggiunti dall'ordinanza cautelare, Carmine Rosalia, capo ufficio tecnico del Comune di Cannalonga, Terenzio Stabile, funzionario del Comune di Castellabate e Carmine Del Verme, responsabile dell'ufficio tecnico di Torchiara.

