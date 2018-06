Venerdì 8 Giugno 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 06:50

Tenta di rapinare un ufficio postale ma resta chiuso fuori ed è costretto a darsi alla fuga. Caos ieri mattina alle Poste di Matierno dove una persona con il volto coperto ha tentato di introdursi all’interno della filiale per rapinarla. Armato di una mazzola e di una pistola, ha spaventato le persone che erano all’interno dell’ufficio ma la prontezza di riflessi degli impiegati che avevano appena cominciato a lavorare, ha permesso di evitare che il bandito riuscisse nel suo intento.Non solo i dipendenti si sono barricati all’interno dell’ufficio per evitare che il ladro riuscisse nel suo intento ma hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine che, nel giro di pochissimi minuti, sono arrivati sul posto. Del malvivente, però, non c’era più traccia. Dopo essersi reso conto che non sarebbe riuscito ad introdursi all’interno dell’ufficio, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati gli uomini dell’aliquota radiomobile dei Carabinieri di Salerno, diretti dal tenente Bartolo Taglietti che, dopo aver effettuato i rilievi del caso, hanno ascoltato i testimoni per ricostruire la dinamica ed acquisire elementi utili all’identificazione del balordo che, pur non riuscendo a portare a termine la rapina, girava armato.