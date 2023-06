In fuga dopo un tentato duplice omicidio: arrestati a Sala Consilina

Sono due fratelli di 43 e 50 anni gli uomini fermati nell'area di servizio di Sala Consilina per il duplice tentato omicidio di padre e figlio avvenuto ieri a Scicli, nel Ragusano. I due avrebbero anche precedenti per reati di tipo mafioso e in materia di stupefacenti.

Gli inquirenti hanno monitorato i loro spostamenti e li hanno individuati a bordo di una Fiat Croma nera mentre scappavano da Scicli verso Messina. I due fratelli sono riusciti comunque a lasciare la Sicilia traghettando in Calabria.

Lì sono stati gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina guidati dell'ispettore capo Nicola Molinari a rintracciarli lungo l’autostrada A2. L'azione è stata portata avanti dai carabinieri del Nucleo operativo di Ragusa e supportati da quelli di Sala Consilina. I due non hanno fatto resistenza.