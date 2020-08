Idraulico arrestato per tentato omicidio a Giffoni Valle Piana. Il malvivente, 43 anni, ha aggredito un uomo di 54 anni e lo ha colpito alla testa e al volto con un tubo ferendolo gravemente. Il violento episodio è accaduto la scorsa notte. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Salerno in gravi condizioni di salute ed è stato ricovarto in prognosi riservata.

I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, sono al lavoro per ricostruire il motivo dell'aggressione.

