Tenta di uccidere l’amico con una sega ad arco e aggredisce sua madre, intervenuta in difesa del figlio. È pura follia quanto accaduto l’altro ieri pomeriggio in un apparentamento di via Orta Longa, nella zona di confine tra Scafati e Angri. Cosa abbia scatenato la furia dell’artigiano 29enne denunciato in stato di libertà dai carabinieri è ancora un mistero. L’uomo, incensurato, si sarebbe presentato a casa della vittima, un autotrasportatore di due anni più giovane, con la precisa intenzione di ammazzarlo. Nell’appartamento di via Orta Longa l’artigiano si è infatti presentato, impugnando una sega ad arco; sembra che la porta di casa fosse aperta. I due si conoscono da tempo. La gente che li conosce parla di due buoni amici.



Tornando ai fatti, il 29enne è entrato in casa e si sarebbe diretto in camera dell’amico che, in quel momento, stava riposando. I due avrebbero iniziato a discutere fino a quando i toni sono diventati incandescenti. Dalle minacce l’artigiano è passato presto ai fatti e, con la sega, ha iniziato a colpire l’autotrasportatore, ferendolo ripetutamente. Le urla provenienti dalla stanza hanno insospettito la mamma della vittima, che vive in un altro appartamento, al piano inferiore dello stesso stabile.



La donna, 53 anni, ha intuito che stesse succedendo qualcosa di grave e si è precipitata a casa del figlio. L’aggressore non ha esitato ad avventarsi anche sulla donna quando quest’ultima è intervenuta in difesa del figlio, cercando di disarmare l’artigiano. Il 29enne si è scagliato anche contro di lei, colpendola più volte al volto con pugni e schiaffi. Se altri vicini di casa, insospettiti dal trambusto e dalle grida, non fossero intervenuti mettendo in fuga l’aggressore, la situazione sarebbe di certo precipitata © RIPRODUZIONE RISERVATA