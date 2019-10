Sabato 5 Ottobre 2019, 03:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giudici del tribunale di Sorveglianza riconoscono ai fratelli Iacomino, Ciro e Gaetano residenti ad Agropoli, i benefici della semilibertà. Ciro, condannato a 7 anni e difeso dall'avvocato Leopoldo Catena, è accusato di aver premuto il grilletto e sparato a Raffaele Cairone, ritenuto dai due fratelli il nuovo uomo dell'ex compagna di uno di loro. Gaetano, difeso dall'avvocato Gallo del foro di Napoli, era stato invece condannato a dieci anni in quanto nel suo curriculum vitae aveva già piccoli precedenti. Nonostante il grave titolo di reato, tentato omicidio, i giudici hanno riconosciuto loro progressi dovuti alla loro vita da carcerati e hanno cocnesso loro la semilibertà. I due fratelli agirono mentre Cairone era con la ex di Ciro: si avvicinarono con la loro auto alla loro vettura sparato all’uomo colpendolo all’addome e alla spalla. Il tutto in pieno centro ad Agropoli.