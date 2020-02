© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nomi dei “suoi” ragazzi li ricorda perfettamente e non potrebbe essere diversamente per lei che è la custode delle memorie scolastiche e di tanti segreti di quella scuola che è stata ed è la sua casa, il liceo De Sanctis Più che una bidella è una istituzione, un esempio di attaccamento al lavoro non facilmente replicabile. È arrivata a Salerno giovanissima nel 1968 con il suo bambino di 3 anni e lo status di profuga istriana. Sembrava che il mondo le crollasse addosso. «Mi dissi: o la faccio finita o mi rimbocco le maniche» ricorda oggi a distanza di 52 anni.Per fortuna trovò lavoro presso una famiglia salernitana e poi come bidella in una scuola di Sapri. Nel 1976 il trasferimento al De Sanctis dove è stata la super bidella che tutti gli alunni ricordano e la custode del plesso. Ha vegliato sul liceo giorno e notte dal suo alloggio strategico che si trova nel perimetro della scuola accanto all’auditorium.È qui che vive ancora oggi con i suoi 80 anni ben portati tra otto gatti e sei galline. «Una volta ho messo in fuga un ladro – racconta – Ho sentito un rumore, sono andata a vedere nonostante fosse l’una di notte. Era un giovane, mi ha detto che era entrato a scuola perché aveva perso il telefonino. Non ci ho creduto, ho chiamato subito la polizia». Non ha mai smesso di sentirsi parte di quella scuola Teresa, anche ora che è in pensione: «Nessuno sa dove mettere le mani… nessuno sa dov’è la cabina centrale della luce o dove aprire l’acqua della palestra. Se non ci fossi io... E poi le piante e i fiori che ho piantato con le mie mani che e curo tutti i giorni, alcune rose hanno 35 anni. Perché se aspettiamo la Provincia…».L’occhio sempre attento agli alunni di oggi come a quelli di ieri, come una madre che dispensa cure amorevoli. «Li considero tutti figli miei – racconta - Quando i ragazzi arrivavano a scuola bagnati per la pioggia, asciugavo i vestiti sui termosifoni, poi i capelli con il phon. Ogni giorno alle 7 ero già in servizio per far trovare tutto pulito e profumato. Se qualcuno non aveva la merenda, andavo a casa a preparare un panino. La cosa più bella è aiutare, dare una mano».