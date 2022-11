Salerno Convention Bureau, terminata la terza edizione

A Salerno oggi pomeriggio il post tour di Italy at Hand, l'evento di punta dedicato al segmento Mice, organizzato da Convention Bureau Italia con Enit Agenzia Nazionale del Turismo e sostenuto dalla Regione Campania, la cui terza edizione si è svolta a Napoli dal 16 al 18 novembre 2022. I buyer sono decision maker del mercato europeo della Meeting Industry (clienti Corporate, Agenzie di Eventi e di Comunicazione, Venue Finders e Incentive House dei principali mercati di riferimento).

Tre giorni, con una fitta interazione tra 55 buyer internazionali altamente qualificati e 40 dei migliori supplier del Mice Made in Italy in un contesto ideale di networking che sintetizza business e intrattenimento, con oltre 1.200 incontri B2B previsti, attività coinvolgenti per gli ospiti e molto altro. L'evento è iniziato il giorno 16 novembre a Napoli - Palazzo Caracciolo; a seguire, la mattina del 17 si è svolta l'attività di Team Building e il pomeriggio gli appuntamenti B2B prefissati - Stazione Marittima Napoli; il terzo e ultimo giorno, il 18, la mattina, gli altri slot appuntamenti B2B prefissati - Stazione Marittima Napoli.

Il pomeriggio del 18 partirà il post tour per Salerno, all’interno del quale il Salerno Convention Bureau ha il piacere di promuovere la destinazione congressuale della Città di Salerno ai circa 15 buyer europei provenienti da nove Paesi (Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna), che hanno espressamente richiesto il nostro territorio.Oggi alle 17 saranno accolti dall’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara e dal Fondatore del Salerno Convention Bureau Ugo Picarelli alla Stazione Marittima per visitare a seguire il Palazzo di Città con il Salone dei Marmi e il Teatro Augusteo. In programma anche le visite ai principali Centri Congressi della Città, il Grand Hotel Salerno e il Lloyd’s Baia Hotel.

Salerno Convention Bureau fu costituito nel luglio 2006, quale Consorzio senza scopo di lucro, da ben 10 prestigiose aziende alberghiere e della filiera congressuale con una forza lavoro di oltre 500 occupati, in collaborazione con tutti gli Hotel 4 e 3 stelle presenti in Città.Salerno Convention Bureau è un Club di prodotto che rappresenta l’eccellenza dell’industria congressuale locale con l’obiettivo di promuovere Salerno quale destinazione di eventi, accompagnando il promotore/organizzatore dell’evento nello studio di fattibilità, nell’individuazione della location, nella gestione dei servizi.