Terra Amara, l'attore interprete di Yilmaz Akkaya ad Amalfi

Vacanze in Costiera per l'attore turco Ugur Gunes, tra i protagonisti della seguitissima soap di Mediaset Terra Amara. Famoso per interpretare il ruolo di Yilmaz Akkaya, il 34enne attore originario di Ankara è stato riconosciuto ieri sera nella centralissima piazza Duomo di Amalfi. Avvicinato non si è sotratto al rituale delle foto ricordo.

Ugur Gunes, che vanta un profilo instagram con oltre seicentomila followers, si trova da qualche giorno in vacanza in Italia.

Ed è stato lui stesso a rendere nota la tappa della sua vacanza postando sui social una foto in cui è ritratto davanti al Colosseo con la didascalia “tam bir tourist“, ovvero un turista completo.

L'attore turco, reso famoso dalla serie tv in onda dal 2021 sulle reti Mediaset, potrebbe però uscire di scena da Terra Amara. Secondo le anticipazioni il personaggio di Yilmaz Akkaya sarebbe uno dei prossimi a lasciare la soap. A quanto pare per un grave incidente stradale. Ma circa il suo futuro nella soap Ugur Gunes non ha dato conferme.