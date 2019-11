© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche mamma e figlia di Sant'Arsenio hanno vissuto l'incubo del terremoto in Albania. Le due sono arrivate ieri a Tirana. Sono Morena e la sua bimba di 5 anni, Sharon, dopo essere partite da Sant’Arsenio, dove Morena è giunta con la sua famiglia quando era piccolissima proprio dall'Albania. Morena ha origini albanesi e aveva portato per la prima volta la sua bimba nella sua terra natìa. Una giornata all’insegna della spensieratezza. Morena ha abbracciato sua sorella Anna, che ha vissuto a Sant’Arsenio prima di iscriversi all'Università. All’improvviso, questa notte, alle 3.54 ora italiana, la fortissima scossa di terremoto, di 6.5 gradi di magnitudo, che ha distrutto interi edifici nella città di Durazzo e nei villaggi in periferia. Una scossa avvertita anche in Italia: in Puglia, Calabria, Basilicata e Campania. Alcuni cittadini del Vallo di Diano hanno testimoniato attraverso i social di aver avvertito il sisma. Anche nella città di Tirana sono stati diversi gli edifici crollati. Morena e Sharon sono ospiti di alcune zie.«L’ultima scossa - ha spiegato Morena - fortissima alle 7.30 di 5.3 gradi di magnitudo. Questa notte, per fortuna la piccola Sharon stava dormendo, non si è accorta completamente di quello che stava accadendo. Stiamo bene ma è stato un incubo». La bambina s'è rifugiata velocemente in un luogo sicuro insieme alla mamma e alle zie. L’aeroporto e il porto di Durazzo sono chiusi. Tanti i disagi registrati: dalla mancanza di energia elettrica, alle linee telefoniche interrotte, oltre alle tantissime persone, come uno zio di Morena con i suoi tre bambini, che sono rimasti senza casa, e che hanno passato la notte in macchina. Un viaggio di piacere, quello iniziato ieri, soprattutto perchè vissuto con la sua bambina, che si è trasformato per Morena che è cresciuta a Sant’Arsenio, dove tutt’ora vive con la sua famiglia, in un incubo. Morena e Sharon, torneranno in Italia il 2 dicembre e saranno testimoni di un sisma che fino ad ora ha provocato già 6 vittime e oltre 160 feriti