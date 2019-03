Lunedì 25 Marzo 2019, 13:29

Troppe liti interne e l'assessore comunale si dimette lasciando anche il consiglio. Teresa Pascale ha rassegnato le dimissioni e da questa mattina non è più consigliere comunale. Al suo posto entrerà il primo dei non eletti, Graziano Vocca. Quest'ultimo però dopo la mancata elezione è in rottura con il sindaco Rocco Giuliano. Si tratta di una situazione davvero spinosa per lo storico sindaco pollese (in maggioranza dal 1973) all'alba dell'approvazione del bilancio.