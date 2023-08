Terremoto nel Salernitano: scossa tra Muro Lucano e San Gregorio Magno

Scossa di terremoto questa mattina sul confine tra Muro Lucano in provincia di Potenza e San Gregorio Magno.

Una scossa di magnitudo 3.2 alle ore 05:57 ha fatto sobbalzare tanti, facendo ben ricordare quella di qualche settimana fa. La localizzazione è su un territorio e email abituato a microscosse che sembrano divenire una costante, come dimostrano le rilevazioni.

Dai primi accertamenti, in ogni caso, non si registrano danni a cose o a persone. Anche in questo casomil tam tam social ha dimostrato come la scossa sia stata largamente sentita dalla popolazione di un raggio di circa una trentina di chilometri.