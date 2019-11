Terremoto 3.4 nel golfo di Salerno, paura da Sorrento ad Agropoli

Paura nel salernitano per una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 (ML) avvertita alle 16.24. La superficialità dell’area ipocentrale, fissata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a circa 22 chilometri di profondità, e la vicinanza alla costa della foce del Sele poco meno di 20 chilometri da Capaccio Scalo, ha allarmato molti residenti. Avvertita da Battipaglia fino Agropoli, così come a Salerno, Vietri sul Mare (soprattutto in località Iaconti e Molina), Minori, Maiori, Pontecagnano, Cava de’ Tirreni e perfino dalla penisola sorrentina e costiera amalfitana.

Non si registrano al momento danni a cose o persone. L'area è interessata da una bassa attività tettonica connessa a una faglia di direzione NordOvest-SudEst che parte dai Monti Lattari e arriva nel golfo di Salerno.



Ultimo aggiornamento: 17:37

