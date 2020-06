La terra trema nel salernitano. Tre scosse di terremoto sono state registrate nell’area del Bussento. In tutti e tre i casi l’epicentro è stato a Caselle in Pittari. La scossa più forte è stata la prima alle 21.50, magnitudo 2.3, a seguire quella delle 22.22, ml 1.2 e alle 22.23 la terza, ml 1.0. Il primo sisma è avvenuto a una profondità di poco oltre i 10 chilometri. È stato accompagnato da un forte boato che ha seminato tanta paura tra la popolazione. Qualcuno preoccupato è sceso in strada. Il sisma è stato avvertito nei comuni limitrofi: Sanza, Santa Marina, Villammare e Sapri. Fortunatamente solo tanta paura. Non avrebbe causato danni a cose o persone. La popolazione è preoccupata. Tema che possa ripetersi.

Ultimo aggiornamento: 5 Giugno, 00:02

