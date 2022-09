Terreni occupati dal Comune, scontro in tribunale con la parrocchia

NOCERA INFERIORE. Comune di Nocera Inferiore contro la parrocchia di San Giovanni Battista, si va nuovamente dinanzi al Tar della Campania. Questa volta sullo sfondo c'è un ricorso presentato dalla comunità parrocchiale per l’accertamento «dell’illegittimità dell’occupazione da parte del Comune di alcune aree di proprietà della ricorrente site alla località Cicalesi». La storia emerge dalla delibera di costituzione in giudizio, approvata dalla giunta. La parrocchia chiede che l'area le venga restituita, oltre al risarcimento danni e all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante. Nel ricorso si cita anche la delibera del 2014, con la quale l’Ente avrebbe disposto l’acquisizione «a titolo gratuito del patrimonio comunale delle aree di proprietà» dell’istituzione religiosa. All'epoca della realizzazione del nuovo complesso parrocchiale di Cicalesi, nel 1998, spiegano dal Comune, il parroco di allora aveva ceduto al Comune delle particelle catastali per la realizzazione dell'asse viario. Oggi, l'attuale parroco contesta che quelle particelle fossero del Comune.

Dopo oltre 20 anni, ora, dovranno essere i giudici del Tar a decidere sul contenzioso e le aree contese. In precedenza, Comune e parrocchia erano già comparsi dinanzi al Tar per l'occupazione di alcune aree in via Villanova, sulle quali furono costruite delle scuole. Insieme alla parrocchia si era costituito anche l’Istituto diocesano del sostentamento clero. Per questa vicenda il Comune si è visto soccombere in primo grado, in quanto per i giudici «sussiste l’illiceità del comportamento tenuto dal Comune». Ora si attende la pronuncia del Consiglio di Stato. Nel frattempo, resta in vigore la sospensione dell’esecutività della sentenza.