Ultimo aggiornamento: 11:40

Rapina a mano armata con sequestro del dipendente a Polla . Ieri sera, alle 23.32, due persone sono entrate in un hotel -- che funge anche da bar e tabacchino, e armati di pistola hanno bloccato il dipendente e portato via soldi e tabacchi in due bustone di nero e sono fuggiti dopo 40 minuti.Sul posto i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.