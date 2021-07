Terrorismo, lo jihadista di Battipaglia reclutava milizie per l'Isis

Ci sono volute meno di 24 ore alle Digos di Napoli e Salerno per localizzare Abderrahman Afia ed arrestarlo. Ad incastrarlo è stato il wi-fi di un bar in località Lido Lago di Battipaglia. Una rete alla quale il marocchino 29enne, destinatario di un mandato di cattura internazionale perché accusato di terrorismo, si collegava per restare in contatto con la sua terra. Ed ora, proprio quel cellulare che gli è stato sequestrato al momento...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati