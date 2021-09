Condanne definitive per vari reati: catturato l’ex imam di Sarno, sospettato di essere vicino agli ambienti del terrorismo internazionale. Da ieri è in carcere il 35enne Larbi Dernati, marocchino, per anni imam della comunità islamica di Sarno, nel Salernitano, dove viveva. L’uomo dovrà scontare quattro anni e nove mesi di reclusione.

