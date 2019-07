Giovedì 18 Luglio 2019, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE - Ventisette giugno, otto luglio e ora diciotto luglio. Un terzo allarme bomba costringe nuovamente, a distanza di meno di un mese, funzionari, cancellieri e dipendenti ad interrompere ogni attività per permettere agli inquirenti di evacuare la zona. È accaduto questa mattina al Tribunale di Nocera Inferiore, quando poco dopo le 11, gli agenti della vigilanza hanno informato magistrati, funzionari ed avvocati di uscire all'esterno della cittadella giudiziaria, per permettere agli artificieri e alla polizia di analizzare il perimetro e gli interni della sezione penale e civile.È il terzo falso allarme che si registra presso la struttura di via Falcone, nonostante le udienze penali siano oramai concluse quasi del tutto, per l'approssimarsi del periodo estivo. Questo non ha fermato eventuali mitomani dall'avvisare sulla presenza di un ordigno il centralino del tribunale, con una telefonata anonima. Così era avvenuto le scorse volte, quando le attività restarono ferme per diverse ore, in virtù di tutti i controlli da effettuare secondo quanto stabilito dal protocollo. Grande sconforto tra avvocati e funzionari, obbligati a ritardare di molto i vari adempimenti e pratiche della giornata.