Terzo settore, a Contursi Terme tre giorni per rilanciare l'impegno

Al via oggi il Forum dell'economia e dell'innovazione sociale - New Oikos, una tre giorni di confronto sul ruolo del terzo settore e del sociale che sempre più spesso sostituisce le mancanze dello Stato, mostrandosi più vicino ai bisogni delle persone. Ad aprire il forum, che vedrà la partecipazione di molte realtà associative non solo salernitane, sarà l'assessore regionale Fortini, con sabato prossimo che si chiude invece con la sottosegretaria Ascani.

APPROFONDIMENTI AGRICOLTURA Battipaglia, firmato protocollo d'intesa per la realizzazione... LA LETTERATURA Serate letterarie a Casal Velino, torna la rassegna... GLI EVENTI “A Prescindere”, il festival di Camerota torna con la...

Si tratteranno temi dell’innovazione, dell’economia sociale, del ruolo delle organizzazioni no profit e soprattutto delle tante opportunità che anche nei fondi del Pnrr e non solo prevedono pezzi specifici per questa fetta così importante di società ancora molto silenziosa ma spesso determinante nella concretizzazione di azioni politiche di sostegno a fragilità, bisogni, esigenze, povertà. Ma anche più in generale nei servizi territoriali. Un forum organizzato da Costruire Ets, dal Comune di Contursi Terme, dalla Riserva naturale del Sele Tanagro, enti che stanno promuovendo la nascita di realtà associative sul territorio per favorire la partecipazione dei cittadini.

Previsti anche spettacoli d'autore con Peppe Voltarelli e Arapunto Zen (28 luglio) e Francesco Di Nella e Alfonso Bruno (30 luglio). Gli spettacoli sono previsti in piazza Garibaldi.