Dall’Italia al Canada, un importante progetto di internazionalizzazione per l'azienda aerospaziale campana

Tesi S.r.l., azienda aeronautica con quartiere generale a Cicerale, in provincia di Salerno, ha firmato un contratto pluriennale con De Havilland Aircraft of Canada Ltd, azienda leader nel settore dell’aviazione con quartier generale a Calgary, in Alberta, e sedi anche in Ontario e British Columbia.

L'accordo prevede la fornitura di vari componenti per il DHC-515 Aerial Firefighter™, l'iconico velivolo giallo e rosso impegnato in missioni antincendio in tutto il mondo.

Oltre alla produzione di singoli componenti, nel suo stabilimento di Cicerale, TESI supporterà la produzione di strutture per il velivolo DHC 515, fornendo le proprie competenze integrate dalla formatura sino ai trattamenti speciali ed alla verniciatura.

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato, ma non ci fermiamo qui, stiamo già lavorando ad ulteriori opportunità per favorire una duratura partnership» commenta Luigi Punzo, Amministratore Delegato di Tesi, ed aggiunge De Havilland Canada, riconosciuta per la sua maestria nell'ingegneria e nella produzione di aeromobili, vanta una ricca storia di innovazioni e successi, e siamo orgogliosi di supportare la produzione del DHC-515 Firefighter™. Una collaborazione di tale entità apre nuove strade per Tesi, consentendoci di accedere a risorse, conoscenze e tecnologie che saranno cruciali per il futuro sviluppo dell'azienda.»

Questo importante traguardo è frutto del progetto di internazionalizzazione nel mercato canadese che l’azienda ha affidato alla Viesse Management Consulting, puntando su un network consolidato da oltre 20 anni sia con le istituzioni locali sia con i principali produttori aeronautici canadesi.

«Tesi nel 2023 ha celebrato i suoi 50 anni di successi come azienda di spicco tra quelle del territorio Campano e nazionale che, partendo dalla produzione di attrezzature, è riuscita a porsi negli anni degli obiettivi sfidanti rappresentando oggi una realtà solida che realizza montaggi di aerostrutture complesse e produzione di componenti con tecnologie in metallo e composito, richieste dal mercato aerospaziale – commenta Vincenzo Starace, fondatore di Viesse Management Consulting – tali caratteristiche, unitamente agli ingenti investimenti realizzati, ci hanno consentito di poter accompagnare il Management di TESI in questo progetto strategico di internazionalizzazione».