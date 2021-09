Test Medicina, a Salerno 1.780 candidati: si entra solo con Green pass e mascherina

Green pass obbligatorio e modello di autocertificazione sanitaria da scaricare dal portale Universitaly da firmare in aula: sarà un test d'ingresso caratterizzato da un rigidissimo protocollo sanitario, quello in programma per stamattina per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Odontoiatria per l'anno accademico 2021-22. I candidati dovranno essere in possesso ed esibire la certificazione verde per essere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati