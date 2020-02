NOCERA INFERIORE. Rifiuti abbandonati in strada, nella zona Starza di Nocera Inferiore. In un sacco, anche una testa di mucca. Una macabra scoperta quella fatta da alcuni residenti, questa mattina, all'interno di alcuni sacchi neri lasciati per strada e depositati in violazione di ogni tipo di legge in materia di conferimento. Sono infatti diverse le buste con dentro rifiuti lasciate lungo la carreggiata. Compresa la testa dell'animale, ben visibile tra i tanti cumuli che ostacolano il passaggio. "Apprendo solo oggi - ha detto ad una televisione locale l'assessore all'ambiente Nicoletta Fasanino - della criticità in via Starza, come accaduto già in precedenza per alcune altre zone. Comprendo l'amarezza dei residenti, ma assicuro che non c'è inerzia da parte dell' assessorato e uffici connessi (ecologia, polizia locale e Multiservizi). Questo punto non mi è stato attenzionato prima di oggi. Il territorio è vasto perciò é indispensabile che i cittadini collaborino segnalando agli uffici e/o alla sottoscritta, preferibilmente a mezzo mail, corredando di foto e indicazioni. Tutte le segnalazioni sono processate e monitorate secondo precise disposizioni e la sottoscritta in persona sta verificando che tutto funzioni in maniera efficace e funzionale. Rassicuro i residenti che via Starza è stata aggiunta all'elenco delle priorità. Colgo l'occasione però per segnalare nuovamente che queste situazioni rappresentano soltanto il 10% delle criticità del territorio, mentre quotidianamente ci troviamo ad affrontare come Amministrazione un 90% di casi legati ad errati conferimenti che prosciugano risorse e rendono invivibile la città. I cittadini e le attività commerciali collaborino perché Nocera Inferiore non merita di avere una qualità dell'ambiente urbano paragonabile a realtà sottosviluppate che ho visitato durante periodi di lavoro all'estero. Nocera Inferiore deve diventare all'altezza della definizione che molti le riconoscono di capitale dell'Agro Nocerino". © RIPRODUZIONE RISERVATA