Testamento biologico, Corbara è il primo comune dell'Agro ad approvare la dichiarazione anticipata di trattamento

Sabato 10 Marzo 2018, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 16:21

Testamento biologico, Il comune di Corbara ha approvato il regolamento per l’istituzione e disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento, il cosiddetto testamento biologico.Corbara è il primo comune dell'Agro nocerino sarnese a dotarsi dello strumento che consente ai soli residenti di richiedere l’iscrizione nel registro delle DAT consentendo in tal modo di esprimere lapropria volontà alla donazione degli organi.“E’ stata ferma volontà di questa amministrazione - dichiara il sindaco Pietro Pentangelo - L'approvazione del regolamento ci consente di essere alla pari con tantissimi altri comuni italiani, e permetterà ai nostri concittadini di scegliere in piena coscienza, autonomia e libertà di essere partecipi alle esigenze sociali e sanitarie del territorio."Attraverso l’istituzione del registro sulle DAT verranno acquisite dichiarazioni anticipate di trattamento in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.Viene inoltre consentita l’opportunità anche di poter disporre sulla volontà o meno di avvalersi al momento della morte dell'assistenza religiosa; sulle forme nelle quali adempiere il rito funebre; sulla volontà di autorizzare l'utilizzazione del corpo ai fini di una donazione organi.La dichiarazione da iscrivere nel registro, che ovviamente, come previsto dalla legge, non è obbligatoria ma discrezionale per ogni cittadino maggiorenne residente, può essere resa sin da oggi direttamente in comune.