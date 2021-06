Testimonia contro l'ex violento L'uomo aveva tentato di minacciarla dopo la denuncia

A distanza di tre anni, ha detto di avere paura e di guardarsi ancora intorno, quando esce per strada. Due giorni fa, però, ha trovato il coraggio di deporre dinanzi al tribunale e raccontare quanto le capitò il 2 luglio 2018, a Scafati. Sullo sfondo c’è il processo per un ragazzo di 36 anni, di origini napoletane, accusato di violenza sessuale nei riguardi di una studentessa. Con la scusa di ottenere delle informazioni, l’imputato avrebbe costretto al muro la giovane vittima - all’epoca di 22 anni - provando a violentarla. Queste le accuse della Procura di Nocera Inferiore. La ragazza, assistita dal legale Roberto Acanfora, ha confermato tutto quanto denunciato all’epoca ai carabinieri. Una testimonianza sofferta, interrotta dalle lacrime e da una piccola sospensione, prima di essere verbalizzata. La giovane ha spiegato che quel giorno la sua attenzione fu catturata da un ragazzo che guidava un furgone. L’imputato è dipendente di un’azienda di spedizioni. Sceso dal veicolo, le avrebbe chiesto delle informazioni, per poi spingerla verso un muro ed impedirle ogni movimento. Stando al suo racconto, il giovane avrebbe cominciato prima a baciare la ragazza sul collo e sulle labbra, poi le avrebbe infilato una mano negli slip, dopo essersi anche lui denudato in parte, cominciando a masturbarsi e a costringere la vittima a toccarlo. Sempre con l’uso della forza. Un’aggressione che durò pochi minuti, perché la giovane riuscì a divincolarsi grazie ad una immediata reazione, a suon di gomitate, riuscendo poi a scappare via. Il collegio presieduto dal giudice Cinzia Apicella ha registrato la testimonianza della parte lesa, che a sua volta ha confermato anche il riconoscimento fotografico dell’attuale imputato, così come fece allora in caserma, in sede di denuncia. Ha inoltre fornito una descrizione del furgone, l’aspetto fisico del suo aggressore, del quale non conosceva il nome. La denuncia, nella sua fase iniziale, fu infatti sporta contro ignoti. Sull’episodio lavorarono i carabinieri, che identificarono poi l’attuale imputato.

I POSTUMI

La studentessa, nel parlare dei postumi di quell’aggressione, ha spiegato di essere rimasta scioccata e di essersi fatta aiutare da una psicologa, per un periodo. Attualmente sta finendo l’università, lavora in farmacia e svolge volontariato per la croce rossa. Il processo è stato aggiornato al prossimo 1 dicembre: l’udienza prevederà la testimonianza del maresciallo dei carabinieri di Scafati che lavorò alle indagini che condussero, poi, all’identificazione dell’attuale imputato. Sarà poi la volta dell’amministratore dell’azienda presso la quale lavora l’attuale 36enne.