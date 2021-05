«Ti Amo Italia», Castellabate si candida per la nuova limited edition di Nutella

Il paese di Benvenuti al Sud si candidata all'iniziativa «Ti Amo Italia» per la nuova limited edition della Nutella. L'intento è quello di far comparire sui barattoli più amati dagli italiani uno degli scorci di Castellabate, tra i borghi più belli d'Italia. L'iniziativa «Ti Amo Italia», rilanciata anche quest'anno, porterà alla realizzazione di 30 vasetti per celebrare il Belpaese. Ogni vasetto sarà uno scorcio d’Italia: dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesi colorati. «Siamo certi di poter rappresentare parte di quell'Italia che sorprende e ispira» si legge sulla pagina Facebook del Comune. In passato, sono stati i Faraglioni di Capri a rappresentare il territorio campano sui vasetti di Nutella.

