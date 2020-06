Un ticchettio provenire da un cestino porta rifiuti ha attirato l’attenzione di qualche passante che ha allertato la polizia. È scattato, così, nel tardo pomeriggio di oggi un allarme bomba in piazza Matteo Galdi, nel quartiere Fratte a Salerno. Gli agenti della questura di Salerno sono sul posto per verificare, innanzitutto, se possa trattarsi o meno di un ordigno. Intanto, è stata interdetta la circolazione stradale per consentire tutte le operazioni. Al momento, si attende l'arrivo dell'artificiere. Ma la situazione resta tranquilla e sotto controllo. © RIPRODUZIONE RISERVATA