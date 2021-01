Due tifosi della Nocerina, squadra impegnata nel campionato di serie D, sono stati fermati e sanzionati dagli agenti della polizia di Stato che erano in servizio allo stadio Novi di Angri dove si è disputata la partita contro il Carbonia. I poliziotti sono stati attirati dai due tifosi perchè si erano affacciati da una recinzione per assistere alla partita. I due tifosi entrambi di Nocera Inferiore, uno di 41 anni l'altro di 64 anni, sono stati subito fermati dagli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore.

I poliziotti hanno elevato a ciascuno dei due tifosi la sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro, come previsto della normativa per contrastare la diffusione del virus Covid-19, per aver violato le disposizioni in tema di “zona rossa”, in vigore ieri 6 gennaio.

