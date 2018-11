Venerdì 2 Novembre 2018, 06:20

«Per favore fermatevi solo per cinque minuti». Con questa scritta impressa su un cartello un gruppo di dieci vegani ha atteso alcuni camion carichi di animali diretti al macello di Atena Lucana. Si trattava degli attivisti di «Salerno Animal Save», appostati pacificamente davanti al principale polo salernitano della macellazione. Gli attivisti hanno chiesto di fermare i tir e poter almeno per poco tempo accarezzare gli animali, far sentire loro la propria vicinanza prima di essere macellati. I camionisti si sono fermati e hanno accolto la proposta degli attivisti. Chiara Salerno, leader del movimento, spiega il perché di queste proteste: «Vogliamo far comprendere il dolore che provano questi animali, far capire che un altro mondo, partendo dalla sensibilizzazione di noi consumatori, è possibile».