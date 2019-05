Lunedì 6 Maggio 2019, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale a poche centinaia di metri dallo svincolo di Polla. Un autoarticolato e una utilitaria si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Sala Consilina. L'auto guidata da un calabrese è finita fuori strada e il conducente, di 47 anni, è rimasto ferito e trasportato dal personale del 118 all'ospedale "Luigi Curto". Non è in gravi condizioni. Al lavoro anche i tecnici dell'Ansa.