«È una vergogna». Lo ha urlato fino a perdere la voce l’ingegnere Cattaneo, responsabile del biodigestore che si trova a Grataglie, nel territorio di Eboli. Per quasi un’ora, ieri mattina, due camion di diverse tonnellate sono rimasti incastrati, vicini, in bilico sulla strada sterrata su cui, tutti, fanno promesse da 40 anni senza risolvere il problema.

Auto in coda e pedoni costretti a passare nell’uliveto per tornare a casa. I camion vanno e vengono e, nell’ultimo periodo, i residenti hanno registrato anche un incremento del traffico pesante. Si va e si viene dal biodigestore, come dall’azienda avicola. Qualcuno sospetta che si siano aggiunti altri camion, quelli che costeggiano la collina per raggiungere il parco fotovoltaico sui monti di Eboli. Un gioco al massacro su una stradina di periferia, senza muri di contenimento e già interessata da una frana a cui nessuno sembra troppo badare.

«Faremo», «stiamo facendo». Queste le risposte della politica alle istanze dei residenti. Di fatto, però, nessuno sa bene cosa e soprattutto nessuno sa dire quando qualcosa di farà. Ieri mattina è stata chiamata, invano, anche la centrale dei vigili urbani. La situazione si è sbloccata solo con l’impiego di un sollevatore telescopico. «Questa situazione è insostenibile - dichiara Cattaneo - questa vergognosa indifferenza prima o poi ci costerà caro. Da un anno siamo in emergenza. Da un anno c’è una frana. Abbiamo segnalato, scritto, incontrato gli amministratori ma non c’è alcuna volontà di porre fine al pericolo. La strada continua a cedere. Il blocco dei camion ha un costo alto e lo abbiamo pagato noi. Poi si chiedono perché le aziende non investono al sud?

Nemmeno le strade ci danno. Non ho più parole da spendere: il Pnrr se ne tornerà in Europa senza che sia stato fatto nulla. Tra l’altro questa strada è stata già progettata e finanziata. Forse, senza che ci scappi il morto non si può cominciare».