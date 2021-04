Incidente a Nocera: tir si ribalta, paura per un commerciante

Un tir si è ribaltato ieri pomeriggio, a Nocera Inferiore. L'episodio si è registrato nella zona periferica della città, in via Padula. Il conducente, un commerciante, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi sul lato sinistro.

Sul posto sono stati sollecitati rapidamente i soccorsi, con i vigili urbani giunti sul posto per fornire i primi soccorsi, insieme ad una squadra di vigili del fuoco e ad un'ambulanza del 118. L'autista, una volta soccorso, è stato portato in ospedale per accertamenti e per verificare le sue condizioni. E' rimasto leggermente ferito. Poi le operazioni di rimozione del veicolo, che aveva ostruito l'intera carreggiata, non permettendo agli altri veicoli di procedere.