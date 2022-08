Tobias Harris, luna di miele in Costiera: la star Nba tra Amalfi e Positano

Luna di miele in Costiera Amalfitana per star Nba Tobias Harris che si sta concedendo con la moglie il meritato relax dopo la lunga stagione sportiva.

Il gigante del basket statunitense ha toccato in questi giorni le due perle della Divina: Positano, dove è spesso stato avvistato per le vie del centro, e Amalfi dove ha fatto tappa in piazza duomo presso la pasticceria Pansa.

Sosta gustosa la scorsa sera anche a Positano dove Harry ha fatto tappa all’Elisir di Angela e Ambrogio Carro durante la sua passeggiata lungo la sponda più in della Costiera Amalfitana.

Harry è soltanto uno dei tanti sportivi transitati dalla Costiera in questa lunga e proficua estate. Tra i mostri sacri del basket, prima di lui, ricordiamo il passaggio lungo la Divina di LeBron James che fece tappa all’Isola dei Galli dopo essersi imbarcato al porto di Maiori proveniente dall’aeroporto Costa d’Amalfi.

Il cestista giunse in Costiera il giorno dopo la firma del contratto miliardario con cui si legò alla squadra di basket di Los Angeles.