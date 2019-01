Sabato 19 Gennaio 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2019 07:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprirà i battenti entro una decina di giorni, il nuovo info-point turistico di piazza Vittorio Veneto. Un servizio promosso dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno che sarà gestito dall’Ente provinciale per il turismo e resterà permanentemente in quell’area, a disposizione di tutti coloro che avranno bisogno di indicazioni per visitare la città o per muoversi verso altre destinazioni. Un’apertura che arriva al termine della tredicesima edizione di Luci d’artista e che, in qualche modo, rappresenta una risposta alle polemiche che in queste settimane hanno tenuto banco in città proprio per la mancanza, in orari e giornate strategiche – quando i flussi di turisti e visitatori – di punti di riferimento per turisti e visitatori.Ad annunciare la novità, via social, è stato l’ex assessore Roberto De Luca che, nel corso del suo breve mandato a palazzo Guerra, si era occupato anche di turismo. «È ormai pronto l’info point turistico collocato nel piazzale della stazione centrale di Salerno – scrive - Un punto informativo e di accoglienza in un luogo strategico per incrementare i servizi destinati ai turisti che visiteranno la nostra città». Ad accompagnare il post anche le fotografie della struttura, un gabbiotto trasparente che accoglierà tutti coloro che passeranno in città. La data dell’inaugurazione non è ancora stata fissata perché, come ha riferito l’assessore al turismo della Regione Campania, Corrado Matera, «si stano limando gli ultimi dettagli in vista dell’apertura».