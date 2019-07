Martedì 9 Luglio 2019, 15:00

«Apprendiamo la notizia della conferenza stampa/dibattito che avrà luogo oggi pomeriggio presso l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, con la partecipazione del ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli. Il mancato invito a Confindustria Salerno è la dimostrazione che non si ha alcuna conoscenza del tessuto economico e produttivo della provincia di Salerno». Così il presidente di Confindustria di Salerno, Andrea Prete, in merito all'appuntamento di questo pomeriggio all'aeroporto di Pontecagnano Faiano con il ministro Toninelli.«La struttura aeroportuale non è al servizio solo del comparto turistico e dell'agricoltura ma è un'infrastruttura strategica per tutte le aziende manifatturiere e, in generale, per le attività economiche salernitane che contribuiscono a generare il Pil della nostra provincia», prosegue Prete. «Questa iniziativa, per come è stata intesa, conferma ancora una volta la inadeguatezza dell'attuale classe politica alla guida del Paese. Il ministro Toninelli, già famoso per le sue gaffe, non si è voluto smentire neanche in questa occasione. L'ignoranza regna sovrana!», conclude Prete.