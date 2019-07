Domenica 21 Luglio 2019, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 07:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incastrati dalle telecamere autostradali: fermate due persone mentre il terzo componente della banda è ancora ricercato dalla polizia. Sgominata all’alba di ieri mattina una micro-organizzazione criminale dedita ai furti in appartamento che agiva indisturbata da circa un anno nel territorio compreso tra Napoli e Salerno. L’operazione, coordinata dalla Procura di Salerno, è stata portata a termine dal personale della Squadra mobile della questura di Salerno con l’ausilio della mobile di Napoli. Le tre ordinanze applicative di misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza sono state emesse dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura e sono indirizzate tre soggetti, due di nazionalità estera - un georgiano e un ucraino - e una donna italiana residente a Napoli.L’episodio che ha dato il via all’indagine che ha poi permesso di assicurare alla giustizia la banda risale al novembre 2018, quando fu messo a segno un furto in appartamento in pieno centro cittadino. Le indagini, avviate in quell’occasione e coordinate dalla Procura di Salerno, sono andate avanti per mesi e hanno permesso di acquisire elementi probatori inconfutabili a carico dei tre indagati che dovranno rispondere dei reati collegati all’attività criminale portata avanti negli ultimi mesi.