Domenica 29 Luglio 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2018 08:43

EBOLI - Prima i tumori, poi i topi. Affoga nel degrado la sede comunale dell’ex fabbrica Pezzullo. Uno dopo l’altro, gli uffici sono stati tutti trasferiti. Sono rimasti solo i vigili urbani, assediati dai topi. In meno di 20 giorni l’allarme ratti è scattato due volte. Il 9 luglio, i caschi bianchi rinvennero escrementi di topi e documenti rosicchiati. Venerdì scorso è stato rinvenuto un ratto morto. Il ritrovamento è avvenuto nella centrale operativa. Gli agenti di turno hanno avvertito il comandante dei caschi bianchi. Poi è stato allertato il sindaco. La bonifica dei locali è stata ripetuta. Trascinandosi dietro non pochi dubbi. Chi ha bonificato i locali il 9 luglio quali prodotti ha usato? La ditta di pulizia che opera in via Nazionale tre volte a settimana è colpevole in qualche modo?