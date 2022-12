Topi d'auto scatenati a Nocera Inferiore, danneggiati e rubati veicoli in centro

Topi d'auto a Nocera Inferiore, diversi tentativi di furti falliti, mentre uno viene consumato. Tutto questo è accaduto negli ultimi giorni nella città dell'Agro, presa d'assalto da uno o più malviventi che hanno provato a portar via auto in sosta su strada, così come all'interno di garage condominiali. I primi tentativi di effrazione sono stati denunciati in via Siciliano.

Dopo aver forzato un garage, i banditi hanno tentato di portare via l'auto all'interno, senza riuscirci. Un'altra, in sosta all'esterno del cortile condominiale, invece, è stata danneggiata al finestrino e ad una delle portiere. Dall'interno sono stati portati via diversi oggetti. I proprietari hanno scoperto i tentativi e il furto il giorno dopo, presentando denuncia ai carabinieri del reparto territoriale. Probabilmente nella stessa sera, quelle stesse persone sono riuscite a portare via un'auto in sosta in via Balbo, poco distante da via Siciliano. Si tratta di una Fiat. Anche questo episodio è stato denunciato ai carabinieri, che acquisiranno le immagini di alcune telecamere della zona per provare ad individuare i ladri. Solo qualche settimana fa, invece, altre auto erano state danneggiate poco distante dal Comune, in pieno centro, lungo una strada che da tempo è preda di malviventi.