CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 16 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proliferazione di insetti infestanti e topi: Comune e Asl corrono ai ripari programmando un intero anno di attività di disinfestazione e derattizzazione, partite ieri sera in città con un primo trattamento disinfestante adulticida che interesserà molte zone della città, parchi compresi. Si tratta di un primo intervento che andrà a colpire insetti già adulti e che può essere molto impattante nell'immediato ma rischia di non essere sufficiente sul lungo periodo quando, da programma, subentreranno disinfestazioni più profonde, che vengono dette anti-larvali perchè vanno a colpire insetti in stato embrionale con l'obiettivo di non farli arrivare a diventare infestanti.