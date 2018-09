Lunedì 3 Settembre 2018, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Topi morti sulla spiaggia di Santa Teresa. Le carcasse di 4 grossi ratti, ieri, hanno fatto da contorno ai bagni settembrini di una decina di irriducibili che, nonostante il maltempo della mattinata, non si erano persi di coraggio e avevano approfittato dello spiraglio di sole pomeridiano per un tuffo in mare, così come delle tante persone che affollavano il solarium, ignari della presenza dei roditori. A favorire la comparsa dei ratti morti, molto probabilmente, ha contribuito anche il maltempo che ha fatto capolino su tutto il territorio salernitano, lasciando sul bagnasciuga le 4 pantegane.