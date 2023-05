Topo d'appartamento esplode colpo di pistola durante la fuga

Ha esploso un colpo di pistola il ladro che nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte, ha cercato di intrufolarsi in un appartamento in via Domenico Rea a Nocera Inferiore.

Era stato notato da un condomino che aveva visto il topo d’appartamento arrampicarsi per raggiungere il balcone della casa presa di mira che si trova al terzo piano di un edificio del Parco San Francesco.

L’uomo ha iniziato a urlare richiamando l’attenzione degli altri condomini. Vistosi scoperto il malvivente ha sparato con l’arma che aveva con se per poi raggiungere i complici che erano in strada ad attenderlo in un’auto, una station wagon di colore grigio.

La banda è riuscita a fuggire. Poco dopo è arrivata una volante della polizia del locale commissariato guidato dal vice questore Aniello Ingenito. Gli investigatori hanno recuperato le immagini delle telecamere di sicurezza che stanno visionando.