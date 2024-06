Torchiara, aggressione alla Croce Rossa: era intervenuta per soccorrere una 56enne

Un’equipe della Croce Rossa di Agropoli è stata aggredita, oggi pomeriggio, in contrada Case Bianche, a Torchiara. Una 56enne del posto, in stato di agitazione, per cause da appurare, ha aggredito prima l'infermiera ferendola all'occhio e poi l'autista soccorritore con due pugni al volto e all'addome.

Danni anche all'ambulanza, presa a calci dalla donna al culmine del proprio raptus di follia. Successivamente è arrivata, sul posto, anche l'auto medica mentre gli operatori sanitari si sono recati presso il Psaut di Agropoli per le cure del caso.

Al presidio cilentano è giunto anche il presidente della Croce Rossa di Agropoli, Gianna Infante, che presenterà denuncia dell'episodio presso i carabinieri della Compagnia di Agropoli.