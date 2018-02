Domani la Procura di Torino disporrà una perizia per fare luce sull'incidente dello scorso 1 febbraio a Torino, in corso Moncalieri, quando Giuliana Minuto, 68 anni, è stata travolta da un camion mentre attraversava la strada, ed è morta dopo essere stata trascinata per centinaia di metri. Oggi i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Salerno, in collaborazione con gli agenti della polizia municipale di Torino, hanno eseguito gli accertamenti tecnico scientifici sull'autoarticolato Iveco Stralis con rimorchio che ha travolto la vittima, per verificare la presenza di tracce biologiche. Il mezzo era stato trovato nel cortile di un'azienda a Salerno. «Siete sicuri che si sia trattato proprio del mio camion?», chiede, sconvolto, il conducente, 52 anni assistito dall'avvocato Romano Sabato. «Non mi sono accorto di nulla, nessuno ha urlato, non ho sentito niente. Sono passato da Torino, poi sono andato a Milano e poi, venerdì sera, sono tornato a Salerno. Quando sono stato chiamato per andare in caserma a ritirare gli atti, mi è crollato il mondo addosso». L'uomo è indagato a piede libero per omicidio stradale.

Lunedì 5 Febbraio 2018, 21:10 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 21:10

