Torna a casa e trova 5 ladri nell'appartamento: furto evitato e banda in fuga

Stava rientrando a casa quando, sentendo dei rumori provenienti dall'interno, ha scoperto la presenza di una banda di ladri. E' accaduto a Cava de' Tirreni, in zona periferica, la scorsa settimana.

Il proprietario dell'appartamento ha colto sul fatto cinque persone che, alla sua vista, hanno guadagno rapidamente la fuga. Il gruppo - certamente ladri pronti a trafugare l'appartamento - sarebbe riuscito ad entrare da una finestra.

Per fortuna dell'anziano, non sono riusciti a portare via nulla. Come da un controllo fatto dallo stesso uomo, dopo che i malviventi erano riusciti a scappare. Sull'episodio è stata sporta una denuncia alle forze dell'ordine, che da settimane - così come nell'Agro nocerino sarnese - perlustrano il territorio preventivamente, onde evitare furti in appartamenti.

Diversi gli episodi segnalati negli ultimi mesi, così come di recente, proprio a Cava de' Tirreni. Solo qualche mese fa, infatti, uno dei servizi di perlustrazione della polizia condusse all'arresto di un uomo in possesso di uno jammer, arnese utile ad evitare le intercettazioni delle forze dell'ordine. L'uomo era in auto, in attesa di un complice, nei pressi di alcune abitazioni.