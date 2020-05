Era stato accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, quello imoarato nel suo stesso contesto familiare. Aldo Antonio Bisogni, nipote dei gemelli Bisogni, finì nell rete della giustizia nell'ambito di una vasta operazione di due anni fa tra Salerno e la Piana del Sele, Difeso dagli avvocati Michele e Francesca Sarno, Bisogni jr è stato ieri messo in libertà (era agli arresti domiciliari) in quanto, dall'escussione delle parti offesein dibattimeno, non sono emersi elementi indiziari gravi a suo carico, Inoltre, durante la detenzione, ha avuto un comportamento corretto. © RIPRODUZIONE RISERVATA