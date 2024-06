Sarà nuovamente attivato il presidio rurale dei Vigili del fuoco nel territorio degli Alburni, a sud di Salerno. Con sede a Roscigno, il presidio sarà operativo dal primo luglio al 29 agosto prossimi prevalentemente con compiti di prevenzione ed intervento sugli incendi e soccorso persone.

«Riapre il distaccamento rurale - sottolinea in una nota stampa il sindaco di Roscigno Pino Palmieri - dei Vigili del Fuoco a tutela delle aree interne ed in contemporanea si lavora per aprire la nuova sede che permetterà di avere un presidio permanente h24»