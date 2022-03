Un toro, un vitello e 5 vacche a spasso per Pastena-Ogliara: catturate

Obiettivo sicurezza, sanitaria e non solo. Cinque ore e venti minuti ci hanno messo i carabinieri della compagnia Salerno per coordinare il lavoro dei veterinari della Regione Campania e dei militari della Forestale e catturare gli animali vanganti in giro per le strade di Pastena e di Giovi. Alla fine dell’intervento, predisposto dal comando provinciale dell’Arma dopo le lamentele dei residenti e a seguito delle disposizioni del Comitato per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati