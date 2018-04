Lunedì 2 Aprile 2018, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 21:44

Se si inserisce il nome di Nicola Materazzi sul motore di ricerca per internet compaiono intere pagine sulla sua carriera nel mondo delle auto. E’ l’ingegnere che ha progettato la famosa Ferrari 40, Testarossa, Ferrari 288 GTO Evoluzione, Lancia Stratos e decine di altre auto sportive. Materazzi ha lavorato per le più famose aziende automobilistiche partendo dal Cilento. E’ originario di Caselle in Pittari dove da piccolo costruiva auto rudimentali per divertirsi. Poi è arrivata la laurea in ingegneria e il primo impiego presso l’ufficio tecnico della Lancia e l’approdo in Ferrari. Da quando è in pensione Materazzi vive a Sapri ed è molto legato al vicino Comune di Torraca, il cui sindaco , Domenico Bianco, ha deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria, su proposta dell’amico giornalista Tonino Luppino. La cerimonia è stata fissata per il 15 luglio prossimo alla presenza di numerose auto Ferrari messe a disposizione da un Club Ferrari calabrese.