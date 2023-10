La lentezza non contraddistingue solo la destinazione della Torre Angellara - il turismo lento - il cui recupero funzionale ne prevede l'utilizzo come una delle tappe dello slow travel, ma anche l'iter burocratico che ha interessato bando, assegnazione e lavori di recupero del maniero, nato per l'avvistamento di pericoli provenienti da mare, come tutte le torri costiere della Campania. Ai più attenti alla trasformazione degli edifici storici e al paesaggio, non è sfuggita l'impalcatura che da alcuni giorni avvolge la costruzione militare che era parte del sistema di difesa della città contro le invasioni saracene.

La struttura di via Clark interessata a lavori di adeguamento funzionale era stata oggetto di un bando emanato nel lontano 2018, quando l'Agenzia del Demanio, proprietaria dell'edificio, aveva deciso di affidare in concessione l'immobile per 9 anni, nell'ambito del Progetto Cammini e Percorsi volto a sostenere il turismo lento, che si snoda lungo strade storico-religiose e ciclovie italiane. Come recita il portale Salernoturistica «la torre non si limitava ad assolvere la funzione di avvistamento, ma faceva parte del sistema difensivo della città di Salerno in quanto presenta una struttura massiccia e ben difendibile con 5 caditoie. Costruita nella seconda metà del 500, è a circa 300 metri dalla spiaggia e proteggeva sia dalle incursioni dal mare che da quelle provenienti dalla piana del Mercatello».

Già nel 2016 il Comune di Salerno aveva tentato la strada della valorizzazione dell'immobile, si sperava in realtà di affittarlo per 50 anni in cambio di un canone mensile, ma i lavori di recupero erano di tale importanza che questa prima offerta non aveva avuto alcun riscontro. Solo nel 2018 il nuovo bando, demaniale, per la gestione gratuita di 9 anni si era concretizzato ricevendo 8 offerte da parte di cooperative, associazioni ed imprese costituite in prevalenza da under 40, così come chiedeva l'avviso; una scelta, quella dell'Agenzia, fatta per sostenere l'imprenditoria giovanile e il terzo settore, per incentivare iniziative a carattere innovativo, sociale, culturale, creativo e sportivo. Vincitore del bando demaniale è stato il progetto dell'Associazione Sirio Cultura Onlus, destinato al recupero degli immobili pubblici che si trovano lungo itinerari storici e ciclovie (la torre, posta lungo la pista ciclabile Salerno/Agropoli, sarà la Porta della Dieta Mediterranea).

Ma la compagine associativa che aveva vinto il bando si è del tutto "svuotata": oggi di Sirio non fa parte nessuna delle donne, dei progettisti e dello studio di progettazione che avevano lavorato per vincere il bando. «Non è chiaro perché il mio studio di progettazione P.L.A.S., che ha partecipato al bando e redatto il progetto anche esecutivo, che ha vinto il bando con 100 centesimi di punteggio ottenendo anche lo svincolo da parte della Soprintendenza, non sia più stato incaricato di andare avanti. Del recupero se ne occupano altri, eppure tramite lo studio P.L.A.S. il progetto aveva anche ottenuto fondi Pon Fers pari a circa 360mila euro», si chiede la titolare dello studio Pamela Larocca, che è stata l'interfaccia con il Comune per quanto riguarda l'intero progetto.